Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer Kapsalon

Kabel EinsFolge vom 28.05.2025
Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer Kapsalon

Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer KapsalonJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.05.2025: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer Kapsalon

61 Min.Ab 12

Online-Bewertungen beeinflussen, wo wir essen - aber sind sie immer verlässlich? Das möchte TV-Koch Mirko Reeh heute in Amsterdam herausfinden. Das beliebte Reiseziel bietet viele kulinarische Highlights. Dieses Mal steht “Kapsalon” auf der Speisekarte – ein mit Käse überbackener Dönerteller. Der Foodtester probiert ihn aber genau in den Läden, vor denen die Leute im Internet warnen.

