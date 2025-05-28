Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer KapsalonJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.05.2025: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Amsterdamer Kapsalon
61 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Online-Bewertungen beeinflussen, wo wir essen - aber sind sie immer verlässlich? Das möchte TV-Koch Mirko Reeh heute in Amsterdam herausfinden. Das beliebte Reiseziel bietet viele kulinarische Highlights. Dieses Mal steht “Kapsalon” auf der Speisekarte – ein mit Käse überbackener Dönerteller. Der Foodtester probiert ihn aber genau in den Läden, vor denen die Leute im Internet warnen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
