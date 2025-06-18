Thema u. a.: Foodtester Alexander Hoyer: Auf den Spuren der Hand Pulled NoodlesJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.06.2025: Thema u. a.: Foodtester Alexander Hoyer: Auf den Spuren der Hand Pulled Noodles
60 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12
Foodtester Alexander Hoyer taucht in München in die Welt der handgezogenen Nudeln ein. In drei Restaurants schaut er bei der Zubereitung über die Schulter des Kochs und darf selber mit anpacken. Die Technik erfordert Kraft, Präzision und viel Übung. Am Ende zählt aber vor allem der Geschmack. Können die traditionellen "Hand Pulled Noodles" Alexander Hoyer überzeugen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen