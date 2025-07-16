Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Coco Freudenberg - Taube & Eichhörnchen auf Balkon

Kabel EinsFolge vom 16.07.2025
Thema u.a.: Coco Freudenberg - Taube & Eichhörnchen auf Balkon

Thema u.a.: Coco Freudenberg - Taube & Eichhörnchen auf BalkonJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.07.2025: Thema u.a.: Coco Freudenberg - Taube & Eichhörnchen auf Balkon

61 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Coco Freudenberg arbeitet seit acht Jahren beim Tiernotruf Düsseldorf. Heute will sie ein junges Eichhörnchen von einem Balkon retten. Doch unterwegs entdeckt die sie eine verletzte Taube in einem befahrenen Tunnel. Coco eilt zur Rettung.

Alle verfügbaren Folgen