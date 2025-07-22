Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zoll Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 22.07.2025
Zoll Frankfurt

Zoll FrankfurtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.07.2025: Zoll Frankfurt

61 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Mit mehr als 60 Millionen Passagieren ist Frankfurt Deutschlands größter Flughafen. Bei so vielen Reisenden und noch mehr Gepäck haben die Zöllner Nico Schneider und Lina Müller alle Hände voll zu tun. Denn längst ist nicht alles, was Passagiere mitbringen, auch erlaubt oder steuerfrei.

