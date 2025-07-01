Thema u. a.: Auch ohne Flammen - Feuerwehr im DauereinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.07.2025: Thema u. a.: Auch ohne Flammen - Feuerwehr im Dauereinsatz
61 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Was für eine Schicht: Gruppenführer Hans Bauernschmidt und sein Team sind im Dauereinsatz. Erst ein Mann, der in einer Tiefgarage mit giftigen Lackdämpfen hantiert, dann ein Kleinkind, das im Auto eingesperrt ist. Und schließlich eine ältere Frau, die bei Eiseskälte drei Stunden auf ihrem Balkon ausharrt. Gut, dass die Feuerwehr auch ohne Feuer zur Stelle ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
