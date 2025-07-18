Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 18.07.2025
61 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12

Jeremy Plaidl und Nadine Popofsits sind wieder in Wien unterwegs. Als Keller-Erkunder dokumentieren sie für Hausbesitzer und Verwaltungen alte, teils vergessene Gewölbekeller. Dieses Mal stoßen sie auf einen riesigen, zweigeschossigen Keller, in dem offenbar ein Sammler Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg hortet. Außerdem suchen sie in einem lang verlassenen Kinderheim nach einem Luftschutzbunker.

