Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

Kabel EinsFolge vom 24.01.2025
Joyn Plus
Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger SchwieteringJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.01.2025: Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

60 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

In Hamburg ist YouTuber und Food-Influencer Holger „Holle“ Schwietering auf neuer Mission: Er sucht den besten Cheeseburger. Dabei trifft er auf spezielle Burger - Zubereitungsmethoden und ausgefallene Restaurantkonzepte. Doch am Ende zählt nur: Der Cheeseburger muss schmecken - denn bei seinen Tests ist Holger Schwietering gnadenlos ehrlich.

Alle verfügbaren Folgen