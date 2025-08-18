Thema u.a.: Einsatz rund um die Uhr: Bundespolizei am Berliner HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.08.2025: Thema u.a.: Einsatz rund um die Uhr: Bundespolizei am Berliner Hauptbahnhof
61 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12
Stefan, Alexander und Martin von der Bundespolizei sind Tag und Nacht am Berliner Hauptbahnhof im Einsatz. Sie verhindern Belästigungen, Diebstähle und Vandalismus – und das in einem der größten Bahnhöfe Europas. Gelingt es ihnen, rechtzeitig einzugreifen? Und ist der Bahnhof wirklich so schlimm, wie sein Ruf?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
