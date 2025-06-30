Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt Dortmund

Kabel EinsFolge vom 30.06.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt Dortmund

Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt DortmundJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.06.2025: Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt Dortmund

60 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko vom Hauptzollamt einen Kiosk Laden. Die beiden finden mehrere gefälschte und unversteuerte Zigaretten. Mit welcher Strafe muss der Mann rechnen? und Der als Ramschkönig bekannte Alexander Walzer besucht die IAW in Köln, um für seinen Rambazambamarkt in Bad Gandersheim günstige Top Ware zu finden. Beim Großhändler Chiel Meekes aus Holland feilscht er um Warnwesten und Lounge Kissen – bis der Preis stimmt.

