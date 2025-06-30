Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt DortmundJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.06.2025: Thema u. a.: Sonderpostenmesse Köln und Hauptzollamt Dortmund
60 Min. Folge vom 30.06.2025
Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko vom Hauptzollamt einen Kiosk Laden. Die beiden finden mehrere gefälschte und unversteuerte Zigaretten. Mit welcher Strafe muss der Mann rechnen? und Der als Ramschkönig bekannte Alexander Walzer besucht die IAW in Köln, um für seinen Rambazambamarkt in Bad Gandersheim günstige Top Ware zu finden. Beim Großhändler Chiel Meekes aus Holland feilscht er um Warnwesten und Lounge Kissen – bis der Preis stimmt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
