Kabel EinsFolge vom 21.08.2025
In der Koblenzer Casinostraße sorgen die Polizisten Max Witt, Artur Simon und Lukas Schmidt für Ordnung im Verkehr. Im Fokus ihrer Kontrolle: Autofahrer, die verbotenerweise in die Straße einfahren – und Radfahrer, die rote Ampeln ignorieren. Mit klaren Ansagen und wachsamen Augen greifen die Beamten durch, bevor es zu gefährlichen Situationen kommt.

