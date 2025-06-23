Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bratwurst am Ballermann - Foodtester Mirko Reeh testet auf Mallorca

Kabel EinsFolge vom 23.06.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Bratwurst am Ballermann - Foodtester Mirko Reeh testet auf Mallorca

Thema u. a.: Bratwurst am Ballermann - Foodtester Mirko Reeh testet auf MallorcaJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.06.2025: Thema u. a.: Bratwurst am Ballermann - Foodtester Mirko Reeh testet auf Mallorca

62 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Foodtester Mirko Reeh ist heute im 17. Bundesland unterwegs: Am Ballermann auf Mallorca testet der Koch zwischen und mit Feierwütigen das Imbissangebot. Dabei geht es ihm um Geschmack, Qualität und Service – kurzum: Wo gibt’s nach der Party noch einen guten Snack? So viel sei verraten: So manches Essen fällt selbst bei den angetrunkenen Party-Urlaubern durch…

Alle verfügbaren Folgen