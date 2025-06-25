Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Paella-Schmaus oder Meeresfrüchte-Graus - Foodtester Mirko Reeh

Kabel Eins
Folge vom 25.06.2025
Thema u. a.: Paella-Schmaus oder Meeresfrüchte-Graus - Foodtester Mirko Reeh

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.06.2025: Thema u. a.: Paella-Schmaus oder Meeresfrüchte-Graus - Foodtester Mirko Reeh

Folge vom 25.06.2025
Ab 12

Die spanische Küche bietet zahlreiche kulinarische Highlights – und Paella steht bei vielen Urlaubern ganz oben auf der Liste. Auch Koch Mirko Reeh möchte heute das Nationalgericht mit Reis, Fleisch und Meeresfrüchten probieren. Dafür hat er sich allerdings Restaurants ausgesucht, die online besonders schlecht bewertet sind. Der Undercover-Paella-Test wird seinen Magen auf eine harte Probe stellen…

