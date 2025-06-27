Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh checkt deutsche Küche auf MallorcaJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.06.2025: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh checkt deutsche Küche auf Mallorca
60 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Rund 13 Millionen Deutsche fliegen jedes Jahr nach Mallorca, um zu feiern und Ferien zu machen. Natürlich muss dabei auch für das leibliche Wohl gesorgt sein - und da es zuhause bekanntlich am besten schmeckt, ist die deutsche Küche auf der Baleareninsel weit verbreitet. Grund genug für Foodtester Mirko Reeh den Restaurants vor Ort auf den Zahn zu fühlen. Wie immer wählt er Lokale mit besonders schlechten Internetkritiken heraus und erlebt dabei so manche Überraschung.
