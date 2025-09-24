Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 24.09.2025
Tierärztin Bianca Born muss doppelte Hilfe leisten. Zuerst bei der geschockten Hundehalterin und dann beim eigentlichen Patienten. Der 14 Wochen alte Welpe Tommy Blue wurde von einem größeren Hund ins Gesicht gebissen. Sein Zustand ist kritisch.

