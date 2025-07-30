Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Hundertschaft Berlin – Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kabel Eins
Folge vom 30.07.2025
Thema u.a.: Hundertschaft Berlin – Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

60 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Berlin. Nick und Florian von der 13. Hundertschaft sind an Wochenenden in Friedrichshain und Kreuzberg unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Heute verfolgen sie ein Fahrzeug, das sich einer Kontrolle entziehen wollte. Gelingt es ihnen, die Flüchtigen zu stellen?

