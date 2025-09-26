Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sporttraining Nürburgring

Kabel EinsFolge vom 26.09.2025
Sporttraining Nürburgring

Sporttraining NürburgringJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.09.2025: Sporttraining Nürburgring

60 Min.Ab 12

Der Nürburgring ist eine der gefährlichsten Rennstrecken der Welt. Andy Gülden leitet als Chefinstruktor einen Sportfahrerlehrgang auf dem Nürburgring für 120 Teilnehmer. Während des Lehrgangs wird es gefährlich, als ein Auto bei einem Getriebeschaden Öl verliert. Andy Gülden muss die Strecke mit den Streckenposten sichern.

