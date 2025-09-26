Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.09.2025: Sporttraining Nürburgring
60 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Der Nürburgring ist eine der gefährlichsten Rennstrecken der Welt. Andy Gülden leitet als Chefinstruktor einen Sportfahrerlehrgang auf dem Nürburgring für 120 Teilnehmer. Während des Lehrgangs wird es gefährlich, als ein Auto bei einem Getriebeschaden Öl verliert. Andy Gülden muss die Strecke mit den Streckenposten sichern.
