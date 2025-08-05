Thema u. a: Unfall mit E-Scooter - Kfz-Gutachterin AmawiJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.08.2025: Thema u. a: Unfall mit E-Scooter - Kfz-Gutachterin Amawi
61 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Kfz-Gutachterin Rudaina Mussa-Amawi wird zu einem Unfall gerufen: Zwei Mädchen sind mit einem E-Scooter in ein Fahrzeug gefahren. Vor Ort nimmt die Expertin den Schaden genau unter die Lupe und ermittelt den Schadenswert.
