Thema u. a: Unfall mit E-Scooter - Kfz-Gutachterin Amawi

Kabel EinsFolge vom 05.08.2025
61 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Kfz-Gutachterin Rudaina Mussa-Amawi wird zu einem Unfall gerufen: Zwei Mädchen sind mit einem E-Scooter in ein Fahrzeug gefahren. Vor Ort nimmt die Expertin den Schaden genau unter die Lupe und ermittelt den Schadenswert.

