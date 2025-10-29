Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.10.2025: Thema u.a.: Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt
Folge vom 29.10.2025
Falafel - außen kross frittiert, innen saftig, mit Kräutern gefüllt und Gewürzen verfeinert - so sollten die orientalischen Kichererbsenbällchen zubereitet sein. Koch und Food Influencer Frank Schirmacher ist in Frankfurt unterwegs und sucht Falafel in einer guten Qualität zu einem fairen Preis. Dabei stößt er auf einzigartige Geschmackserlebnisse, bunte Kochkünste und wahre Küchen-Geheimnisse.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
