Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.08.2025: Threma u. a.: Campingplatzwart Drakenburg – alle Hände voll zu tun
60 Min.
Folge vom 06.08.2025
Ab 12
Ralph Büssow ist der Vorsitzende des Campingplatzes Drakenburg und kümmert sich um alles was anfällt. Nach dem Winter kehren rund 130 Dauercamper zurück und das bedeutet richtig Arbeit. Ob Wohnwagen rangieren oder Boote ins Wasser lassen - Ralph behält den Überblick. Für den 64-Jährigen ist der Campingplatz mehr als nur ein Job.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
