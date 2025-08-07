Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 07.08.2025
Ab 12

Mallorca ist bekannt für Sonne, Strand – und Tapas. Foodtester Mirko Reeh besucht in Palma heute Lokale mit besonders schlechten Online-Bewertungen. Auf den Teller kommen Klassiker wie Patatas Bravas, Albóndigas und Calamari. Ob die Kritik gerechtfertigt ist, zeigt sein ehrlicher Geschmackstest.

