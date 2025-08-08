Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 08.08.2025
61 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Im Europapark testen Andreas Pötscher und Christopher Krol die neuesten Fahrgeschäfte. Highlight ist die neue Achterbahn „Voltron Nevera“, die mit mehrfachen Beschleunigungen und Überkopf-Elementen für Spannung sorgt. Auch der frisch eröffnete Dark Ride „Grand Prix EDventure“ steht auf dem Prüfstand. Können die Attraktionen bei den Experten punkten?

