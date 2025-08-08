Thema u.a.: Achterbahntest im Europapark – die neusten Fahrgeschäfte!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.08.2025: Thema u.a.: Achterbahntest im Europapark – die neusten Fahrgeschäfte!
61 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Im Europapark testen Andreas Pötscher und Christopher Krol die neuesten Fahrgeschäfte. Highlight ist die neue Achterbahn „Voltron Nevera“, die mit mehrfachen Beschleunigungen und Überkopf-Elementen für Spannung sorgt. Auch der frisch eröffnete Dark Ride „Grand Prix EDventure“ steht auf dem Prüfstand. Können die Attraktionen bei den Experten punkten?
