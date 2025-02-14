Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Bundespolizei findet verbotene Pyrotechnik

Kabel EinsFolge vom 14.02.2025
Thema u. a.: Bundespolizei findet verbotene Pyrotechnik

Folge vom 14.02.2025: Thema u. a.: Bundespolizei findet verbotene Pyrotechnik

62 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Max und Philipp von der Bundespolizei Waidhaus kontrollieren an der Grenze zu Tschechien den Einreiseverkehr nach Deutschland. Im Fokus der beiden: Personen die unerlaubt in die Bundesrepublik einreisen. Außerdem kontrollieren sie auf Verdacht Personen, die illegale Waffen, Drogen und Pyrotechnik schmuggeln könnten.

