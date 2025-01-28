Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.01.2025
60 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Wer in Herne seinen Müll auf dem Wertstoffhof entsorgen will, muss an Sven Köster und Martin Sieland vorbei. Die beiden Ruhrpott-Originale kontrollieren fast täglich die Kofferraumladung und legen je nach Art und Menge des Mülls den Preis fest. Dabei müssen sie auch immer wieder Kunden abweisen.

