Wertstoffhof Herne: Sven Köster und Martin SielandJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.01.2025: Wertstoffhof Herne: Sven Köster und Martin Sieland
60 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Wer in Herne seinen Müll auf dem Wertstoffhof entsorgen will, muss an Sven Köster und Martin Sieland vorbei. Die beiden Ruhrpott-Originale kontrollieren fast täglich die Kofferraumladung und legen je nach Art und Menge des Mülls den Preis fest. Dabei müssen sie auch immer wieder Kunden abweisen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen