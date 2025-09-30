Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.09.2025: Wildvogelstation Kirchwald
60 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Constantin Wagner und sein Team von der Wildvogelpflegestation in Kirchwald bekommen heute einen ganz besonderen Schützling von Spaziergängern gebracht: Waldschnepfenküken, wenige Tage alt. Die ausgetrockneten und ausgekühlten Küken versuchen die Tierpfleger schnellstmöglich aufzupäppeln, um sie wieder in die Freiheit zu entlassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen