Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am Berg

Kabel EinsFolge vom 14.08.2025
Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am Berg

Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am BergJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.08.2025: Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am Berg

60 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Im schönen Schwarzwald liegt ganz in der Nähe von Freiburg die ehemalige Bergrennstrecke „Schauinsland“. Beliebt ist sie vor allem bei Motorradfahrern und genau die kontrollieren heute Tuningexperte Florian Mack und seine Kollegen von der Polizei Freiburg. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf illegalen Tuningteilen und Modifikationen. Schon beim ersten Fall wird Florian Mack fündig - der Fahrer hat zu schmale Spiegel verbaut.

Alle verfügbaren Folgen