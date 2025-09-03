Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Hoteltester Carsten Hennig auf Mallorca

Kabel EinsFolge vom 03.09.2025
Thema u.a.: Hoteltester Carsten Hennig auf Mallorca

Thema u.a.: Hoteltester Carsten Hennig auf MallorcaJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.09.2025: Thema u.a.: Hoteltester Carsten Hennig auf Mallorca

61 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Hoteltester Carsten Hennig ist dieses Mal auf Mallorca unterwegs und schaut sich jeweils ein Hotel in den Touristenhotsposts Palma und Cala D´Or an. Als Gast checkt er in die Hotels ein und überprüft diese auf sicherheitstechnische und hygienische Mängel. Was findet Carsten Hennig dieses Mal?

Alle verfügbaren Folgen