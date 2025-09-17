Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in ThüringenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.09.2025: Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in Thüringen
61 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12
Im Thüringer Wald lernen Laien unter Anleitung von Forstwirtschaftsmeister Thomas Hartung den sicheren Umgang mit der Motorsäge. In einem intensiven Kurs bringt er den Teilnehmern jede Menge Wissen bei, bevor es dann an die praktische Prüfung geht: dem Fällen eines Baumes. Doch nicht bei allen Teilnehmern läuft der entscheidende Prüfungs-Schnitt reibungslos.
