Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.09.2025: Thema u.a.: Auf Streife mit der Polizei in Stadthagen
Folge vom 04.09.2025Ab 12
In Stadthagen in Niedersachsen sind die Polizisten Lara Ringe und Jonah Gerke auf Streife unterwegs. Auf ihren Fahrten durch das Stadtgebiet entdecken die beiden einen polizeibekannten Mann, der innerhalb der letzten Wochen mehr als 35 Straftaten beging. Von der nächsten wollen die Polizisten ihn abhalten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
