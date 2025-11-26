Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Eine Garnelenfarm in Glückstadt und Streit unter Nachbarn

Kabel EinsFolge vom 26.11.2025
Thema u. a.: Eine Garnelenfarm in Glückstadt und Streit unter Nachbarn

Thema u. a.: Eine Garnelenfarm in Glückstadt und Streit unter NachbarnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.11.2025: Thema u. a.: Eine Garnelenfarm in Glückstadt und Streit unter Nachbarn

61 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

In Glückstadt betreibt Rupert Baur die größte Garnelenfarm Europas und sorgt mit seinen Mitarbeitern dafür, dass täglich frische Schalentiere auf deutschen Tellern landen. Von der Aufzucht bis Auslieferung – alles findet direkt vor Ort statt. Und in Garbsen bei Hannover haben die Polizisten Florian Schroubek und Marvin während ihrer Nachtschicht alle Hände voll zu tun.

Alle verfügbaren Folgen