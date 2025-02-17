Körperverletzung im Einkaufszentrum – Polizei Märkisch-Oderland!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.02.2025: Körperverletzung im Einkaufszentrum – Polizei Märkisch-Oderland!
60 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Die Nachtschicht beginnt für die Polizisten Toni Wiedenhöft und Philipp Olschewski mit einem Einsatz in einem Einkaufszentrum. Dort hat ein Mann einen anderen niedergeschlagen und getreten. Das Opfer blutet und kann sich angeblich an nichts erinnern. Können die Polizisten hier Licht ins Dunkle bringen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen