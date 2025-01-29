Wildgerichte kochen mit Frank Brüdigam und Koch-Azubi JustinJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 29.01.2025: Wildgerichte kochen mit Frank Brüdigam und Koch-Azubi Justin
60 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Schwein und Rind sind für den Koch-Azubi Justin inzwischen schon Alltag geworden. Heute hat sein Chef Frank Brüdigam, Inhaber und Koch des Restaurants „Wildwechsel“ in Kaaks bei Itzehoe, eine ganz besondere Aufgabe für ihn: Justin muss Wild kochen. Eine neue Herausforderung für den angehenden Koch. Darum schaut ihm sein Chef ganz genau auf die Finger. Denn in einem halben Jahr steht die Abschlussprüfung an und dann muss jeder Handgriff sitzen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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