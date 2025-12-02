Zum Inhalt springenBarrierefrei
Essbare Knete und Hustensaft-Praline - Schokoladenprüfung im Waldschloss!

Kabel EinsFolge vom 02.12.2025
Folge vom 02.12.2025: Essbare Knete und Hustensaft-Praline - Schokoladenprüfung im Waldschloss!

60 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Im Waldschloss Weinheim findet die finale Prüfung der Schokoladensommeliers statt. Jury-Mitglied Julia Moser, preisgekrönte Pralinenmacherin, prüft aufmerksam die Werke der elf Meisterkonditoren, die ihre Kreationen präsentieren. Nichts bleibt unbemerkt – vom Auftreten bis zur Verpackung. Wer wird den Titel gewinnen?

