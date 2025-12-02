Essbare Knete und Hustensaft-Praline - Schokoladenprüfung im Waldschloss!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.12.2025: Essbare Knete und Hustensaft-Praline - Schokoladenprüfung im Waldschloss!
60 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Im Waldschloss Weinheim findet die finale Prüfung der Schokoladensommeliers statt. Jury-Mitglied Julia Moser, preisgekrönte Pralinenmacherin, prüft aufmerksam die Werke der elf Meisterkonditoren, die ihre Kreationen präsentieren. Nichts bleibt unbemerkt – vom Auftreten bis zur Verpackung. Wer wird den Titel gewinnen?
