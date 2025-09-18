Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: US-Cops beim Job und Markus Grimm lässt sich Streetfood schmecken

Kabel EinsFolge vom 18.09.2025
Thema u.a.: US-Cops beim Job und Markus Grimm lässt sich Streetfood schmecken

Thema u.a.: US-Cops beim Job und Markus Grimm lässt sich Streetfood schmeckenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.09.2025: Thema u.a.: US-Cops beim Job und Markus Grimm lässt sich Streetfood schmecken

62 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

Ben Rambaum ist deutscher Youtuber, Er begleitet für seinen Youtube-Kanal „First Responders“ die US-amerikanische Polizei. Diesmal ist er mit dem Nye County Sherriff Department in Pahrump, Nevada unterwegs. Heute begleitet er Deputy Spencer Hagan bei einer Wohnungsöffnung. Die Bewohnerin benötigt dringend Hilfe, möchte aber nicht, dass ihre Türe aufgebrochen wird.

Alle verfügbaren Folgen