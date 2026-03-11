Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am Haupteingang

Kabel EinsFolge vom 11.03.2026
Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am Haupteingang

Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am HaupteingangJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.03.2026: Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am Haupteingang

61 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Elena und Johannes von der Bundespolizei sind auf Streife im Hauptbahnhof Nürnberg. Kurz nach Schichtbeginn entdecken sie vor dem Haupteingang einen Mann, der hilflos auf der Treppe liegt. Er ist polizeibekannt und gilt als gewalttätig. Bis der Notarzt eintrifft, sichern sie die Lage und schicken Schaulustige weg.

Alle verfügbaren Folgen