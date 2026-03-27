Provida-Kontrollen durch die Polizei Verkehrssünder von Polizei RheinpfalzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.03.2026: Provida-Kontrollen durch die Polizei Verkehrssünder von Polizei Rheinpfalz
61 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Die Polizisten Alexander Frank und Mario Ploch verfolgen Verkehrssünder mit ihrem sogenannten Provida-Fahrzeug. Mit On-Board-Kameras dokumentieren sie jeden Verstoß und sorgen dafür, dass Raser nicht ungestraft davonkommen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen