Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte PelzprodukteJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.03.2026: Thema u.a.: Tierretterin Jana Hoger – falsch deklarierte Pelzprodukte
61 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA kontrolliert in der Stuttgarter Innenstadt Pelz in drei verschiedenen Modeläden. Denn trotz einer Deklarationspflicht von Echtpelz-Produkten kennzeichnen viele Einzelhändler echten Pelz falsch oder gar nicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen