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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 10.02.2026
Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.02.2026: Qualmende Gefahr - Verkehrsdienst Bremerhaven

60 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Inka B. und Ismael K. sind Polizisten beim Verkehrsdienst der Stadt Bremerhaven. Ein Wagen aus Polen fällt ihnen auf, da dichter Rauch aus dem Auspuff quillt. Sie stoppen den Fahrer und finden schnell heraus: das ist nicht der einzige Mangel. Ein hinzugerufener Gutachter kontrolliert das Auto ganz genau. Darf der Fahrer weiterfahren?

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