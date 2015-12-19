Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 19.12.2015: Volle Kraft voraus!
44 Min.Folge vom 19.12.2015Ab 12
Die Inkasso-Piloten starten im Sunshine State Florida zu einem Aufklärungsflug. Ken Cage und sein Begleiter Danny Thompson sollen dort eine 16 Meter lange Luxus-Jacht ausfindig machen, und aus der Luft haben die Männer einen wesentlich besseren Überblick. Der Besitzer des Bootes ist mit den Raten in Verzug und obendrein ein ziemlich zwielichtiger Zeitgenosse. Der besagte Geschäftsmann handelt angeblich mit Waffen und Drogen, deshalb müssen die „Repo Men“ bei der Suche nach dem 800 000 Dollar teuren Statussymbol extrem auf der Hut sein.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.