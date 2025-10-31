Alias - Die Agentin
Durch einen Kontaktmann erfährt Sydney von einem bevorstehenden Bombengasangriff der Dritten Fraktion. Als der Anführer der Organisation, Ulrich Kottor, den Verrat bemerkt, lässt er den Verräter umbringen und verscharrt ihn mitsamt der bewusstlosen Sydney auf einem Friedhof auf Kuba. Da die Zentrale mit einem Nervengasangriff umgehen muss, kann nur Marshall Sydney retten. Bald darauf ist die Agentin wieder auf dem Weg nach Berlin, um das Versteck der Fraktions-Bombe zu finden.
