Alias - Die Agentin
Folge 2: Authorized Personnel Only (2)
42 Min.Ab 12
Um an den gesuchten Verbrecher Kazu Tamazaki heranzukommen, beschließt man, das berühmte Shintaro-Schwert aus dem Londoner Museum zu stehlen, um es als Köder zu benutzen. Tamazaki beißt an, stellt aber die Bedingung, dass Sydney, die das Schwert gestohlen hat, es auch überbringen soll. Was Sydney nicht weiß: Tamazaki soll sie töten. In einem erbitterten Kampf nennt Tamazaki, bevor ihn das Shintaro-Schwert tödlich trifft, den Namen des Auftraggebers: Irina Derevko.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH