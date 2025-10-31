Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Zweites Ich

DisneyStaffel 4Folge 16
Zweites Ich

Zweites IchJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 16: Zweites Ich

42 Min.Ab 16

Sydney und Vaughn erzählen Jack sowohl von der Verbindung zwischen Arvin Sloane und Vaughns Vater als auch von der angeblichen Absicht Irinas, Sydney töten zu lassen. Es gelingt ihnen, Sloane deswegen unter Druck zu setzen. Dann erfahren sie, dass es einen Doppelgänger gibt, der sich als Sloane ausgibt und ihm etwas anhängen will. Die APO stellt dem Mann eine Falle - doch der ist clever und kann entwischen ...

