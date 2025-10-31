Alias - Die Agentin
Folge 16: Zweites Ich
42 Min.Ab 16
Sydney und Vaughn erzählen Jack sowohl von der Verbindung zwischen Arvin Sloane und Vaughns Vater als auch von der angeblichen Absicht Irinas, Sydney töten zu lassen. Es gelingt ihnen, Sloane deswegen unter Druck zu setzen. Dann erfahren sie, dass es einen Doppelgänger gibt, der sich als Sloane ausgibt und ihm etwas anhängen will. Die APO stellt dem Mann eine Falle - doch der ist clever und kann entwischen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH