Alias - Die Agentin
Folge 8: Ein Mann, ein Wort
41 Min.Ab 16
Nadia liegt im künstlichen Koma. Während Sloane sie im Krankenhaus besucht, bricht ein Feuer aus und Anna erscheint, um Nadia endgültig zu töten, doch Sloane hat mit ihrem Auftauchen gerechnet ... Bei einem Treffen mit San'ko, Annas Auftraggeber, soll geklärt werden, was mit der Bombe geschehen soll. Doch diesmal ist Anna schneller und erschießt San'ko, bevor der etwas verraten kann. Sie versucht nun auf eigene Faust, die Bombe an den Waffenhändler Guinot zu verticken.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
