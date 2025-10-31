Alias - Die Agentin
Folge 7: Echos
40 Min.Ab 16
Anna Espinosa, eine Revolutionärin der Cadmus-Front, hat Nadia entführt. Um sie wieder freizubekommen, soll Sydney Mister Sabine treffen und ein Paket entgegennehmen. Aber auch er fordert eine Gegenleistung, die Sydney auf ihre Weise erledigt. Sie erhält das Paket, das die so genannte Dante-Verbindung enthält, Bestandteil für eine Bombe. Nadia kommt nach der Übergabe des Pakets frei und wird sofort zusammen mit Sydney auf Anna angesetzt, um die Zündung der Bombe zu verhindern.
