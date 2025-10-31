Alias - Die Agentin
Folge 15: Pandora
41 Min.Ab 12
Vaughn ist mit der Transformationsspule aus dem Reaktor nach Paris geflogen, um sie Roberts im Austausch gegen Informationen über seinen Vater zu geben. Doch Roberts will immer noch nichts sagen und stellt Vaughn einen weiteren Auftrag als Bedingung: Er soll einen CIA-Transport mit einem wertvollen Manuskript aus dem 15. Jahrhundert überfallen. Vorher soll er sich aus einem Krankenhaus einen Kaltlaser beschaffen. Vaughn willigt ein ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH