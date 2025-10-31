Alias - Die Agentin
Folge 3: Furchtbare Wahrheit
40 Min.Ab 16
Sydney reist nach Spanien und schleust sich in das Haus von Martin Bishop. Dieser hat für ein deutsches Terror-Netzwerk den "Valta"-Computer gestohlen, der zurzeit den neuesten Stand der Technologie auf dem Gebiet des Nachrichtenempfangs darstellt. Er muss in jedem Fall wiederbeschafft oder zerstört werden. Als Bishop hinter Sydneys Tarnung kommt, will er sie bei Weiss, der den "Valta" sichergestellt und bereits zerstört hat, gegen den Computer eintauschen.
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH