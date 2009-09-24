Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 136
Alisa kümmert sich weiter um Liliana und Tamara, die beide große Probleme im Umgang mit ihrer Trauer um Ludwig haben. Auch Christian ist froh, dass Alisa ihm als Freundin zur Seite steht und berichtet ihr von seinem Verdacht gegen Oskar. Als Dana von Christians Verdacht erfährt, setzt sie Oskar unter Druck, ihr die Wahrheit zu sagen. Doch Oskar spielt überzeugend den trauernden Bruder: Er habe Ludwig zwar im Wasser entdeckt, aber dies nicht erzählt, weil er Angst vor den Vorwürfen der Familie hatte. Während Dana daran zweifelt, ob sie Oskar glauben kann, stößt Christian an die Grenzen seiner Ermittlungen. Karl lässt sich gezwungenermaßen auf den Job im Country Club ein. Alles läuft gut, bis er auf seinen neuen und alten Chef Oskar trifft. Tamara betäubt weiterhin ihren Schmerz mit Tabletten, doch dann geht sie einen Schritt zu weit.
