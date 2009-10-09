Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 10Folge 12vom 09.10.2009
Alisa bringt Jonas gemeinsam mit Christian und Paul ins Krankenhaus. Bei Jonas wird ein Leberriss diagnostiziert, und er muss sofort operiert werden. Zwar gelingt es, Jonas' Leben vorläufig zu retten, aber dennoch muss der behandelnde Arzt Alisa und ihrer Familie eine Hiobsbotschaft überbringen. Währenddessen versucht Dana, sich von Jonas abzulenken. Im Gespräch mit Liliana entdeckt sie eine neue Option für ihre berufliche Zukunft. Bernhardt hingegen gelingt es nicht, seiner Schuld zu entfliehen - er ertränkt seinen Kummer wieder im Alkohol.

