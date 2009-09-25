Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 137
Alisa gelingt es mit Pauls Hilfe, Tamara wieder auf die Beine zu bringen. Paul kann Tamara wieder stabilisieren, doch nach der beklemmenden Begegnung mit Alisa trifft er eine Entscheidung: Er will seinem Leben eine neue Richtung geben, ausgehen und auf andere Gedanken kommen. Dabei trifft er jedoch ausgerechnet auf Alisas beste Freundin Betty. Karl bekommt keine Hilfe beim Arbeitsamt und muss auf Alisas Angebot zurückgreifen, bei ihr zu arbeiten. Sehr schnell wird ihm jedoch klar, dass Alisa im Moment keinen Auftrag hat. Als Tamara zu ihrer Familie zurückkehrt, wird sie mit der Video-Botschaft ihres Vaters konfrontiert. Ludwigs Vermächtnis rührt alle zutiefst, doch die Testamentseröffnung am Abend hält für alle eine noch größere Überraschung bereit.
