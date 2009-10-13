Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 149
43 Min.Folge vom 13.10.2009Ab 6
Alisa sucht verzweifelt nach einem passenden Spender für Jonas, während Dana sich in ihrer Sorge um ihn selbst testen lassen möchte. Doch die Untersuchung bringt ein anderes Ergebnis als erwartet. Caro muss sich derweil fragen, wie weit sie gehen würde, um Oskars Anerkennung zu erlangen. Bernhardt kämpft nach seiner Fahrerflucht mit seinem schlechten Gewissen und wird mit Lars' geballter Wut konfrontiert, als diese sich beim Fußballtraining gegen ihn entlädt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises