Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 140
42 Min.Folge vom 30.09.2009Ab 6
Alisa ist verärgert, dass das Geschäft mit einem potentiellen Großkunden nicht geklappt hat. Mehr denn je befürchtet sie, mit ihrer Kristallschleiferei nicht marktfähig zu sein. Sie unternimmt einen erneuten - und dank einer gekonnten Scharade von Betty und Karl - erfolgreichen Versuch, den Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Währenddessen triumphiert Oskar: Christian wird aufgrund seiner wiederholten klaustrophobischen Anfälle krankgeschrieben. Oskar glaubt, dass er endlich wieder freie Bahn für seine Waffengeschäfte hat - und ahnt nicht, dass er mit seiner Aktion einen neuen Gegner in die Firma lockt.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises